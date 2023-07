In 2022, valoarea investitiilor franceze in Romania a fost de 9,7 miliarde de euro, adica aproape 10% din nivelul total de investitii straine directe, a spus Julien Munch, presedintele CCIFER, camera de comert si industrie franceza in Romania.El a vorbit in deschiderea conferintei Forumului de afaceri "Impreuna, pentru o Europa mai puternica, mai verde si mai sigura"."Ceea ce cautam este o viziune despre viitor. Avem cu totii in minte crizele suprapuse care ne-au marcat profund viata in ... citeste toata stirea