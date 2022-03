Jurnal de front

Germania se inarmeazaGermania trimite arme Ucrainei. Este o decizie de neinchipuit, pana acum cateva zile, cand lumea intreaga a ras ca le trimite ucrainenilor casti. In plus, armata Germaniei va cumpara, pentru propria-i armata, armament de 100 de miliarde de euro, a anuntat cancelarul Olaf Scholz. Cheltuielile militare ale Germaniei sunt de pana in 60 de miliarde de dolari, anual. Ale Rusiei sunt de 65 de miliarde de dolari. 100 de miliarde de euro pentru reinnoirea armatei germane este un ... citeste toata stirea