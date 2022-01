Kaufland, amenda in Romania pentru refuzul furnizarii unui client a unei copii a unor inregistrari video

Retailerul german Kaufland, cea mai mare retea de hipermarketuri din Romania, a fost sanctionat cu amenda de 3.000 euro pentru ca nu ar fi furnizat, la solicitarea unui client, o copie integrala a inregistrarilor video pentru un anumit interval orar in care aceasta a fost in incinta comerciala respectiva."Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a finalizat in luna decembrie 2021 o investigatie la operatorul Kaufland Romania SCS si a constatat ... citeste toata stirea