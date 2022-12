Kaufland, din nou amendata pentru GDPR. Acum, pentru ca ar fi permis accesul unui angajat in camera de monitorizare, care a captat, cu telefonul personal mobil, imagini ale inregistrarilor video ce rulau si le-a transmis prin WhatsApp unui tert

Retailerul german Kaufland, cea mai mare retea de hipermarketuri din Romania, a primit a patra amenda de la inceputul acestui an cu argumentul de incalcare a dispozitiilor Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR). Astfel, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), sanctiunea a fost aplicata pentru ca, in urma unei investigatii, institutia a constatat ca un manager de magazin ar fi permis accesul unui angajat in ... citeste toata stirea