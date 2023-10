Kaufland anunta investitii de 7,5 milioane de lei in noua campanie "Viitorul incepe acum", o initiativa ce isi propune modernizarea si tehnologizarea salilor de clasa din Romania. Scolile pot castiga echipamente si materiale didactice in schimbul punctelor de pe bonurile de cumparaturi de la Kaufland.Institutiile de invatamant din toata tara sunt invitate sa se inscrie in campanie pana pe 28 noiembrie 2023, prin accesarea platformei www.viitorulincepeacum.ro.In perioada 04 octombrie si 28 ... citeste toata stirea