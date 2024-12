Kazahstan, partener cheie al Romaniei

Romania a avut schimburi comerciale cu Kazahstanul in valoare de putin peste 3 miliarde de dolari anul trecut, in scadere cu 10% fata de anul anterior, potrivit datelor de la Agentia Romana pentru Investitii si Comert Exterior (ARICE).Valoarea importurilor s-a ridicat anul trecut la 2,95 mld. dolari, in timp ce exporturile romanesti au fost de doar 117 mil. dolari anul trecut. Romania exporta in Kazahstan medicamente, anvelope, tevi dar si porumb.Produsele petroliere reprezinta cheia ... citește toată știrea