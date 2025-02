Kelemen Hunor: Daca Antonescu ajunge in turul doi, va castiga alegerile prezidentiale

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si-a exprimat convingerea ca, daca va ajunge in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, Crin Antonescu il va invinge pe suveranistul Calin Georgescu, transmite news.ro. "Sunt convins ca in Romania sunt peste 50% oameni care isi doresc sa mearga inainte si nu inapoi, in anii '30-'40", a declarat Kelemen Hunor.Liderul UDMR a vorbit despre strategia de campanie a candidatului sustinut de UDMR, PSD si PNL, subliniind ca ar fi o greseala ca Antonescu sa faca ... citește toată știrea