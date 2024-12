Kelemen Hunor: PSD trebuie sa desemneze premierul, conform principiului democratic

Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat vineri, dupa sedinta Consiliului Reprezentantilor Unionali de la Targu Mures, ca, potrivit principiului democratic, Partidul Social Democrat trebuie sa desemneze premierul, avand in vedere ca este formatiunea care a obtinut cele mai multe mandate, relateaza Agerpres."Iau aici in calcul un singur principiu democratic, care spune in felul urmator: cel care are cele mai multe mandate. PSD-ul trebuie sa dea primul ministru. Asta este principiu ... citește toată știrea