Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj in cadrul celei de-a XXX-a editii a Galei Topul National al Firmelor, organizate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, informeaza news.ro.Astfel, seful statului a precizat ca Romania isi poate valorifica pe deplin potentialul economic doar printr-o politica fiscala coerenta, care are capacitarea sa sustina performanta economica, stabilitatea financiara si sa atraga in continuare investitii straine productive."Transmit felicitari ... citeste toata stirea