Presedintele Klaus Iohannis a avut joi, in marja Summitului Initiativei celor Trei Mari, o intalnire cu omologul din Polonia, Andrzej Duda, seful statului afirmand ca, in calitate de parteneri strategici apropiati pe Flancul de Est, au discutat despre interesele comune de securitate si modalitatile de a ne spori cooperarea bilaterala, potrivit News.ro."Schimb de opinii cu presedintele Poloniei, Andrzej Duda, la Bucuresti, in marja Summitului Initiativei celor Trei Mari. In calitate de ... citeste toata stirea