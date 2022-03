Klaus Iohannis a promulgat legea privind desfiintarea Sectiei speciale pentru magistrati

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi, Legea privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, precum si pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, a informat Administratia Prezidentiala, potrivit Agerpres.Pe 28 februarie, Senatul a adoptat, in plen, in calitate de for decizional, proiectul de lege al Guvernului privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie.Proiectul de act normativ, initiat de ... citeste toata stirea