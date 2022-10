Klaus Iohannis a reiterat, la Praga, deschiderea Romaniei pentru procesul de reconstructie a Ucrainei

Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, la Praga, pozitia Romaniei privind independenta, integritatea teritoriala si suveranitatea Ucrainei si continuarea sprijinului constant al tarii noastre, pe multiple planuri, inclusiv in pregatirea iernii, in contextul noilor escaladari generate de Federatia Rusa, arata Administratia Prezidentiala, conform Agerpres.Seful statului a participat, astazi, in capitala Cehiei, la reuniunea informala a Consiliului European, context in care a exprimat ... citeste toata stirea