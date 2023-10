Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 13 octombrie 2023, o serie de decrete de decorare, informeaza presidency.ro.Astfel, in semn de inalta apreciere pentru exceptionala contributie pe care a avut-o in conservarea mostenirii iudaice si in imbunatatirea dialogului interreligios, pentru implicarea majora la pastrarea memoriei Holocaustului, precum si pentru consolidarea legaturilor romano-israeliene si promovarea imaginii Romaniei in lume, Presedintele Klaus Iohannis a conferit ... citeste toata stirea