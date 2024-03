Klaus Iohannis: "Am decis sa intru in competitie pentru functia de Secretar general al NATO"

Actualizare- In competitia pentru sefia NATO, Klaus Iohannis se confrunta cu premierul olandez Mark RuttePresedintele Romaniei, Klaus Iohannis, care a anuntat marti ca a decis sa intre in competitia pentru functia de secretar general al Aliantei Nord-Atlantice, il are drept contracandidat pentru sefia NATO pe premierul olandez Mark Rutte, scriu agentiile internationale de presa.Anuntarea candidaturii lui Iohannis confirma speculatiile privind intentiile sale pentru momentul in care mandatul ... citește toată știrea