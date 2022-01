KLAUS IOHANNIS, DUPA SEDINTA CSAT:''Trebuie sa ne asiguram ca suntem pregatiti pentru orice scenariu''

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, ca Romania trebuie sa fie pregatita pentru orice scenariu posibil in contextul situatiei de securitate din regiune."Astazi am facut o analiza completa a situatiei de securitate din regiune, inclusiv din punctul de vedere al implicatiilor militare, economice si energetice, dar si din perspectiva migratiei necontrolate. Romania are peste 600 de kilometri de frontiera comuna cu Ucraina si trebuie sa ne asiguram ca suntem pregatiti pentru orice ... citeste toata stirea