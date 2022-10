KLAUS IOHANNIS: "E necesara o abordare coordonata la nivel european pentru a asigura o reducere durabila a preturilor la energie"

Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, context in care a sustinut nevoia unei abordari coordonate si rapide la nivel european pentru a asigura o reducere durabila a preturilor la energie, potrivit Agerpres."Presedintele Klaus Iohannis a sustinut in cadrul reuniunii ca o abordare coordonata si rapida la nivel european este necesara pentru a asigura o reducere durabila a preturilor la energie. In acest sens, a exprimat aprecierea ... citeste toata stirea