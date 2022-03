KLAUS IOHANNIS:"Importanta cruciala a statutului de membru NATO este cu atat mai evidenta in actualul context de securitate"

Importanta apartenentei tarii noastre la NATO este cu atat mai evidenta in contextul agresiunii Rusiei in Ucraina, arata presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj la aniversarea a 18 ani de la depunerea documentelor de aderare a tarii noastre la NATO. Tara noastra isi va intari in continuare capacitatea de aparare si va ramane un furnizor de securitate la Marea Neagra, a mai spus seful statului, potrivit digi24.ro."In urma cu 18 ani, la 29 martie 2004, Romania a depus instrumentele de ... citeste toata stirea