Presedintele Klaus Iohanis a afirmat, joi in Republica Moldova, ca "rotatia se va face", iar negocierile politice in acest sens vor fi finalizate cat de curand si "se va trece la treaba", informeaza news.ro."Se va face. Rotatia se va face. Nu exista niciun fel de complicatie si problema in interiorul coalitiei si va spune aceste lucruri, fiindca am discutat cu ei. Rotatia se va produce, dar toti au inteles ca nu se poate rezolva si negocierea acestei greve care se dovedeste a fi dificila din ... citeste toata stirea