NATO s-a modernizat pentru o noua era a apararii colective, care ofera tarii noastre cel mai inalt grad de securitate si aparare din intreaga istorie, a afirmat, ieri, presedintele Klaus Iohannis la finalul Summitului Aliantei, care s-a desfasurat zilele trecute la Vilnius, Lituania."In ceea ce priveste postura NATO de descurajare si aparare, in mod cert facem un pas decisiv in directia consolidarii securitatii Aliate: am adoptat noi planuri de aparare ale NATO, care ofera cel mai inalt nivel ... citeste toata stirea