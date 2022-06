KLAUS IOHANNIS:"Pe agenda Summitului B9 sunt consecintele evolutiilor de securitate din Ucraina"

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, in cadrul sesiunii plenare a Summitului Formatului Bucuresti 9, ca reuniunea este mai relevanta ca oricand in contextul razboiului din Ucraina si ca solidaritatea dialogului si cooperarea stau la baza fortei commune, informeaza Agerpres."Formatul Bucuresti 9 ofera o valoare adaugata clara in coagularea coeziunii mesajelor si in asigurarea abordarilor coordonate ale tuturor celor noua aliati de pe Flancul estic, dar si la nivel transatlantic cu ... citeste toata stirea