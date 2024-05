Klaus Iohannis: "Romania nu va trimite combatanti in Ucraina"

Klaus Iohannis a declarat miercuri ca Romania nu va trimite combatanti in Ucraina. Despre achizitiile pe Aparare, seful statului a spus ca din pacate nu avem bugetare multianuala, el aratand ca s-a discutat si la alt nivel ca poate e nevoie chiar in UE sa imbunatatim regulile de achizitii publice, pentru ca nu poti sa planifici achizitii militare cu bugete anuale, decat cu mare dificultate, informeaza news.ro.Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat daca ia in calcul o trimitere de militari ... citește toată știrea