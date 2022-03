KLAUS IOHANNIS:"Romania si Polonia sprijina ferm integrarea Republicii Moldova, a Ucrainei si a Georgiei in UE"

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, in cadrul conferintei de presa sustinute alaturi de omologul sau polonez, Andrzej Duda, ca tara noastra sustine suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova, in contextul invaziei ruse din Ucraina. De asemenea, Iohannis a spus ca tara noastra si Polonia sprijina ferm integrarea Republicii Moldova, a Ucrainei si a Georgiei in UE si ca cele doua state vor continua sa actioneze pentru ca acest obiectiv sa devina realitate, potrivit ... citeste toata stirea