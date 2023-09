Presedintele Klaus Iohannis a discutat, marti la sediul ONU din New York, cu presedintele Republicii Kazahstan Kasam-Jomart Tokaev despre pasii concreti pentru stimularea comertului, cooperarii energetice si conectivitatii, inclusiv prin portul Constanta, potrivit News.ro."Discutie substantiala astazi la New York, in marja dezbaterilor generale din sesiunea UNGA 78, cu presedintele Republicii Kazahstan, Kasam-Jomart Tokaev, cel mai important partener ... citeste toata stirea