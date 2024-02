Sansele ca Romania sa obtina o functie cheie la nivelul UE sunt "foarte diferite de zero", considera presedintele Klaus Iohannis, relateaza News.ro.Intrebat la o intalnire cu jurnalistii daca Romania are sanse sa obtina o functie cheie la nivelul UE, presedintele Klaus Iohannis a raspuns: "Sansele sunt foarte diferite de zero"Iohannis a refuzat sa faca alte comentarii referitoare la posibilitatea ca el sa detina o astfel de functie.Anterior, presedintele Klaus Iohannis a declarat, in ... citeste toata stirea