Klaus Iohannis, sef al NATO? Romania i-a notificat pe ceilalti membri NATO ca intentioneaza sa-l nominalizeze pe Klaus Iohannis drept candidat pentru functia de secretar general al NATO

Romania i-a notificat pe ceilalti membri NATO ca intentioneaza sa-si nominalizeze presedintele drept candidat pentru functia de secretar general al aliantei de aparare, potrivit unor oficiali europeni, a scris agentia de presa Bloomberg, la finalul saptamanii trecute, citand surse din cadrul Aliantei Atlanticului de Nord.Presedintele Romaniei isi incheie mandatul, al doilea mandat de sef al statului, in decembrie, prin urmare nu prea mai are nimic de facut decat sa iasa la pensie. Nascut in ... citește toată știrea