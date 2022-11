KLAUS IOHANNIS:"Tara noastra sprijina pe deplin rolul de lider asumat de UE privind limitarea schimbarilor climatice"

Romania sprijina pe deplin rolul de lider asumat de Uniunea Europeana in ceea ce priveste limitarea schimbarilor climatice si angajamentul comun al statelor membre de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de sera, a declarat, astazi, presedintele Klaus Iohannis la Summitul implementarii climatice din cadrul Conferintei Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP27) care are loc in Egipt la Sharm El-Sheikh, relateaza Agerpres."Romania sprijina pe deplin rolul de lider asumat de ... citeste toata stirea