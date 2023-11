Presedintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada 14-23 noiembrie o serie de vizite in Africa - vizite de stat in Republica Kenya, Republica Unita Tanzania si Republica Cabo Verde si vizita oficiala in Republica Senegal. Astfel, vizitele sefului statului in Africa reprezinta "primul demers politico-diplomatic la acest nivel din ultimii 30 de ani si vizeaza relansarea relatiilor Romaniei cu continentul african, atat in relatia directa a tarii noastre cu statele africane, cat si ca parte a ... citeste toata stirea