Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va primi Premiul Franz Werfel pentru drepturile omului acordat de Centrul german impotriva expulzarilor, informeaza azi Dpa.Iohannis, in varsta de 63 de ani, va deveni cel de-al 11-lea laureat al acestui premiu, ce ii va fi acordat pentru angajamentul sau neobosit si multilateral fata de drepturile omului si ale minoritatilor in Romania si Europa.Premiul acordat din doi in ... citeste toata stirea