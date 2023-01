La 164 de ani de la la Unirea Principatelor, moldovenii se simt abandonati: nu au autostrazi care sa-i lege de tara iar nivelul veniturilor este la jumatate fata de Bucuresti. Cum arata PIB-urile actuale pe cele trei regiuni istorice

a(Trade Mark)Moldova, depopulata din cauza saraciei, a sarbatorit ieri Unirea Principtelor Romane, odata cu restul tarii.Nivelul de trai din Moldova, principat care s-a unit sub Alexandru Ioan Cuza cu Tara Romaneasca si a format mai tarziu Romania, se gaseste, la 164 de ani de atunci, intr-o situatie cu mult sub sub alte regiuni ale tarii.Defavorizata in alocarea de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii, Moldova s-a depopulat. In aceeasi vreme, autostrazile se duc spre Vest si, fara ... citeste toata stirea