LA CONSULTARILE CU BIDEN Iohannis a facut apel la actiuni hotarate pentru eliminarea energiei ca instrument politic de presiune si santaj

Presedintele Klaus Iohannis a participat, astazi, la invitatia presedintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, la o noua runda de consultari in format restrans cu lideri globali aliati si ai institutiilor multilaterale, in contextul desfasurarii agresiunii militare nejustificate si ilegale a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei, conform Agerpres.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis a mentionat masurile concrete intreprinse de tara noastra in sprijinul ... citeste toata stirea