La un pas de intrare in vigoare: Anumite persoane care lucreaza in domeniul constructiilor de masini vor putea iesi mai repede la pensie

Autoritatile vor modificarea legislatiei privind sistemul de pensii publice prin includerea unor activitati din sectorul constructiilor de masini, dar si din unitatile de productie ale minelor de minereuri in categoria locurilor de munca in conditii speciale, conform unui proiect de lege inregistrat la Senat la sfarsitul anului 2021 si care a primit in data 16 noiembrie 2022 votul decisiv al Parlamentului.Mai exact, este vorba despre proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr. ... citeste toata stirea