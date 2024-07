Lantul american de fast food care si-a propus sa cucereasca fiecare mare oras al Romaniei in urmatorii ani: "Viziunea noastra este clara: vrem sa fim prezenti in fiecare oras important din Romania"

Popeyes, unul dintre cele mai faimoase branduri de fast-food din lume, a avut o crestere internationala rapida, detinand in prezent peste 4200 de restaurante la nivel global. Lansarea in Romania a avut loc in 2022, debutand cu sase restaurante in Bucuresti. Recent, brandul a facut un pas semnificativ extinzandu-se in afara Capitalei, deschizand unitati in orase precum Pitesti si Craiova. "Viziunea noastra este clara: vrem sa fim prezenti in fiecare oras important din Romania cu faimosul Pui din ... citește toată știrea