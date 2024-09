Lantul de cofetarii Dulcinella a investit 100.000 de euro intr-o noua locatie in Bucuresti si se apropie de 20 la nivel de tara, parte a unui plan de extindere de 2,5 mil. euro

Dulcinella, o retea de 17 de magazine cu produse de cofetarie si patiserie in Romania, a investit 100.000 de euro in deschiderea unui noi locatii in Bucuresti pe Bulevardul Nicolae Balcescu.Businessul de cofetarie si patiserie cu produse cu radacini basarabene a deschis aceasta unitate dupa rebrandingul retelei cu un design retro-modern, astfel incat sa atraga clienti tineri, intre 18 si 35 de ani, caci acum in mod traditional au un public de peste 35 de ani."Este un rebranding pe care ... citește toată știrea