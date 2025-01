Lasconi: Ma bucur ca de astazi avem in sfarsit in vigoare un acord pentru incetarea focului in Gaza

Presedinta USR, Elena Lasconi, si-a exprimat bucuria duminica pentru intrarea in vigoare a acordului pentru incetarea focului in Gaza, scrie Agerpres.''Ma bucur ca cei peste un milion de copii din Gaza nu vor mai trai sub amenintarea bombelor, fara acces la apa potabila, hrana si medicamente. Sper ca nici copiii din Israel sa nu mai fie nevoiti sa se adaposteasca de rachetele Hamasului si ale altor organizatii teroriste. Copiii, civilii in general, indiferent in ce loc se afla, ... citește toată știrea