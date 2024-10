Laszlo Borbely, consilier de stat: "Vom infiinta un centru de excelenta pe dezvoltare durabila pentru administratia publica"

Pentru sprijinirea companiilor care vor fi obligate in curand sa depuna anual rapoarte de sustenabilitate, este nevoie de un corp de experti in dezvoltare durabila, sustine Laszlo Borbely, consilier de stat, coordonator al Departamentului de Dezvoltare Durabila din cadrul Secretariatului General al Guvernului.Laszlo Borbely a precizat: "In aceasta activitate un rol important il vor avea si cei 2000 de experti in dezvoltare durabila pe care dorim sa ii pregatim, din care 1600 vor fi pe plan ... citește toată știrea