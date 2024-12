Lavrov afirma ca Franta a vrut sa stabileasca pe "canale confidentiale" un "dialog" privind Ucraina, fara Kiev

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov sustine joi ca Franta a incercat sa stabileasca "un dialog in problema ucraineana" cu Moscova - fara implicarea Kievului -, in contextul in care se evoca tot mai mult negocieri de pace, relateaza AFP.Tarile din Occident - care incearca sa afiseze un front unit in sustinerea Ucrainei - repeta in nenumarate randuri ca nicio decizie nu poate fi luata cu privire la Ucraina pe la spatele acesteia."Nu voi intra in detalii, pentru a nu a dezamagi pe cineva, ... citește toată știrea