Legal, Ministerul Sportului poate organiza anual o saptamana a miscarii

Sportul de masa a primit un nou impuls, legal, oficial. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca Ministerul Sportului poate organiza in fiecare an "Saptamana miscarii in Romania". Actul normativ vizeaza completarea art. 3 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si prevede ca Ministerul Sportului poate organiza in fiecare an "Saptamana miscarii in Romania". Evenimentul se va putea organiza prin Directiile judetene pentru sport, cluburile sportive, complexuri ... citeste toata stirea