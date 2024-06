Legea interzicerii pacanelelor, ataca la CCR de magistratii ICCJ

Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie au sesizat Curtea Constitutionala pentru a se pronunta asupra neconstitutionalitatii Legii pentru completarea Legii 286/2009 privind Codul Penal, fiind reclamat modul in care parlamentarii au reglementat interdictia practicarii jocurilor de noroc (legea interzicerii "pacanelelor"), doar in localitatile sub 15.000 de locuitori, potrivit unui comunicat de presa emis de institutia publica. Propunerea legislativa din Parlament viza, initial, ... citește toată știrea