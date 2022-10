Legile Justitiei, contestate la CCR

Parlamentarii USR si ai partidului Forta Dreptei au contestat, ieri, la Curtea Constitutionala a Romaniei, pachetul legislativ prin care majoritatea PSD-PNL-UDMR a modificat legile justitiei."Aceste legi ne arunca inapoi cu foarte multi ani, ne arunca inapoi in perioada de pre-aderare, cand va amintiti ca Adrian Nastase si acolitii sai Catalin Voicu, Rodica Stanoiu, creasera o caracatita care sufocase intreaga Justitie. La fel si acum, sub pretextul imbunatatirii legilor Justitiei si sub ... citeste toata stirea