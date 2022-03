Liberalii vor prelungirea kurzarbeit pana la finalul anului 2022

Decizia Ministerului Muncii de a incheia programul de munca flexibila (kurzarbeit) in urmatoarele 3 luni este imposibil de inteles in contextul geopolitic actual si al crizei energetice cu care ne confruntam, a declarat, ieri, deputatul liberal Tudor Polak. Conform acestuia, retragerea sprijinului statului in acest moment tensionat este o masura care nu poate fi acceptata de parlamentarii PNL, care isi doresc ca munca flexibila sa poata fi prestata pana la finalul anului 2022."Ministerul ... citeste toata stirea