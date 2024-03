Liberty Galati angajeaza 100 de ucenici in 2024

Liberty Galati, cel mai mare producator national de otel si companie strategica in Romania, lanseaza un program de ucenicie prin care angajeaza in acest an 100 de tineriNoul program este lansat in contextul reluarii productiei primare de otel pe platforma Liberty Galati, repornirii furnalului si accelerarii activitatii laminoarelor.Desfasurat sub umbrela Academiei Greensteel cu sprijinul specialistilor Liberty, programul are o durata de 18 luni si cuprinde cursuri teoretice, training, ... citește toată știrea