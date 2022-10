Licitatia pentru dotarea cu echipamente IT a scolilor din Oradea, estimata la peste 22 milioane de lei, a fost anulata

Primaria Oradea a anulat o licitatie organizata pentru dotarea cu echipamente IT a scolilor din municipiu, contract estimat la 22,23 milioane de lei, fara TVA, finantat din fonduri europene. Ofertele sunt prezentate ca fiind neconforme sau inacceptabile, conform unui anunt al institutiei.Ofertantii au fost Orange Romania, liderul local pe piata de telefonie mobila, Union Co si CG&GC Hitech Solutions.Subcontractantul Union Co era Vodafone Romania, al doilea jucator local de telefonie mobila, ... citeste toata stirea