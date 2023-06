Angajamentul guvernamental este ca maririle salariale sa se acorde in cele trei transe, dar putem vedea in urmatorii ani este o avansare a sumelor mult mai rapid daca lucrurile, din punct de vedere economic, stau bine, spune ministrul Educatiei, Ligia Deca."Ceea ce aceasta nota de fundamentare clarifica este ca si cazul unui context economic dificil, cum este cel de acum, am vazut cu totii ca exista o ordonanta care a limitat cheltuielile publice, angajamentul guvernamental este ca maririle ... citeste toata stirea