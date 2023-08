Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca ministerul pe care il conduce pune in dezbatere publica acte legislative secundare care vizeaza Legile Educatiei, fiind vorba despre acordarea burselor, transportul elevilor, constituirea consiliilor de administratie ale scolilor, informeaza news.ro.Ligia Deca a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta la Primaria Oradea: "Avand in vedere apropierea unui nou an scolar este de mentionat faptul ca am primit si o serie de sugestii utile vis-a-vis ... citeste toata stirea