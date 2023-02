LIGIA DECA, MINISTRUL EDUCATIEI:"3.200 de microbuze electrice pentru elevi o sa ajunga anul acesta in localitatile rurale din Romania"

Ministerul Educatiei anunta, joi, ca 3.200 de microbuze electrice pentru elevi o sa ajunga anul acesta in localitatile rurale din Romania, programul urmand a fi finantat din PNRR, informeaza news.ro."Desi, de-a lungul timpului, numarul microbuzelor scolare a crescut, in continuare exista o deficienta de mijloace de transport pentru aproximativ 70.000 de elevi. Necesitatea achizitionarii de microbuze scolare este justificata si de uzura ridicata a microbuzelor scolare aflate in functiune", ... citeste toata stirea