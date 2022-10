LIGIA DECA:"O prioritate a mandatului meu in perioada imediat urmatoare o reprezinta proiectele de lege ale educatiei"

Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat astazi ca o prioritate a mandatului sau in perioada imediat urmatoare o reprezinta proiectele de lege ale educatiei, relateaza Agerpres.Ea a afirmat ca pe baza observatiilor primite in procesul de dezbatere publica se va consulta cu vocile relevante din domeniul educatiei si va armoniza actele normative cu recomandarile care sustin calitatea, echitatea, integritatea si predictibilitatea in sistemul romanesc de invatamant.La sediul Ministerului ... citeste toata stirea