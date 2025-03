Lingvistica computationala este stiinta aflata la granita dintre matematica, lingvistica, logica si informatica

a(Trade Mark)Pentru comunitatea academica interesata de matematica, lingvistica si de intersectia acestor domenii, precum si de interdisciplinaritate in general, anul 2025 are o semnificatie deosebita, caci marcheaza centenarul nasterii lui Solomon Marcus, un mare matematician si un pionier al lingvisticii matematice si computationale a(Trade Mark)Cu aceasta ocazie, profesorul Liviu P. Dinu de la Universitatea din Bucuresti va organiza mai multe intalniri stiintifice.Viitorul in stiinta nu ... citește toată știrea