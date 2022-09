"Lista alba" a contribuabililor corecti devine realitate dupa mai multi ani in care aceasta masura a tot fost anuntata dar care a fost implementata abia in prezent prin publicarea ordonantei nr. 31 din 31 august 2022.Mai exact, este vorba despre ORDONANTA nr. 31 din 31 august 2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial nr. 857 din 31 august 2022.Conform prezentei ordonante, dupa articolul 162 se introduce un nou ... citeste toata stirea