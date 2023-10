Mai multe companii globale au inchis temporar unele operatiuni in Israel si le-au cerut angajatilor sa lucreze de acasa, in timp ce tara intra pe picior de razboi, ca raspuns la un atac surpriza al gruparii islamiste palestiniene Hamas declansat in weekend.CALATORIIMai multe companii aeriene din Asia, Europa si SUA au suspendat zborurile directe catre Tel Aviv. Delta Air Lines: Compania aeriana a decis sa anuleze zborurile operate de Delta la Tel Aviv pana pe 31 octombrie, deoarece ... citeste toata stirea