LIVE. Haosul de la aeroportul din Bruxelles continua. Atacul cibernetic de weekendul trecut inca da batai de cap pasagerilor: Intarzieri de peste 90 de minute si imbarcare facuta cu pixul

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 05:38
Aeroportul din Bruxelles inca se confrunta cu atacul cibernetic de weekendul trecut si ingreuneaza viata tuturor pasagerilor.
De exemplu, zborul Bruxelles-Bucuresti, care trebuia sa decoleze la 19:20, are intarziere de 90 de minute.
Pasagerii care si-au lasat bagajul la cala au primit boarding pass scris de mana, cu pixul, iar poarta s-a schimbat fara anunt vocal.
Din "fericire", schimbarea portii vine si cu intarzierea zborului.
